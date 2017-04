Anthony prevé reunirse con Jackson para acordar su salida de los Knicks

“Se pondrán las cartas sobre la mesa durante la reunión”, dijo Anthony el lunes.

En su séptima temporada en Nueva York, Anthony ha estado envuelto en rumores de cambio. Sin embargo, debido que tiene una cláusula de no cambio, Anthony tiene el derecho de vetar cualquier negociación potencial.

Anthony, sin embargo, dice que ve “el mensaje en la pared”, indicando que quizá sabe que su tiempo en Nueva York está por terminar.

“Cuando esté en la duela jugaré básquetbol. Siempre he disfrutado de este juego”, dijo Anthony. “Aunque no ha sido tan divertido como me hubiera gustado. Trato de encontrar el goce en el juego”.

Los Knicks (29-48) tenían la esperanza de competir por un lugar en los playoffs esta temporada, pero fueron eliminados de la competencia el miércoles pasado.

Además del estado de Anthony, los Knicks tendrán que decidir el futuro de Derrick Rose, quien será un agente libre esta temporada baja, y evaluar una implementación completa del triángulo ofensivo preferido de Jackson.

Texto: ESPN.com